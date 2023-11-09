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Володин предупредил о способности России забрать активы стран G7

09:58
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Москва может ответить на соответствующий шаг западных стран

Государства — члены "Большой семерки" (G7) чистосердечно признались в том, что "хотят своровать замороженные активы Российской Федерации". На это в четверг, 9 ноября, указал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик предупредил, что с учетом этого у России появляются моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.

Незаконное решение США и их "шестерки" — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам.

Под предлогом санкций ряд западных государств заморозил российские активы. Затем началось обсуждение конфискации этих средств, хотя Москва указывала, что это нарушает нормы международного права и фактически является банальным грабежом и бандитизмом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Москва не оставит американские шаги без ответа, они будут оспариваться, а конфискация российских резервов на Западе приведет к различного рода издержкам.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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