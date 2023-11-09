"Преступления без срока давности": главное о срочном заседании Совбеза ООН

ВСУ трижды за сутки нанесли массированные удары по густонаселенному центру Донецка

На созванном Россией срочном заседании Совбеза ООН постпред нашей страны Василий Небензя демонстрирует фотографии с места очередного преступления киевского режима. Оно было совершено исключительно против мирного населения. 7 ноября каратели Зеленского трижды нанесли массированные удары из реактивной системы залпового огня HIMARS по густонаселенному центру Донецка. Кроме жилых домов, обстреляли здание Управления труда и соцзащиты, в котором в рабочее время находилось множество посетителей, автомобиль скорой помощи и маршрутное такси. Шесть человек погибли, 55 получили ранения.

"Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойный высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда наносятся удары. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Ответственность за них будет нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их преступных приказов, так и наводняющие Украину своим оружием западные страны, которые, как мы прекрасно знаем, еще и согласовывают цели ударов. Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается только у Вашингтона, привыкшего прикрывать подобными терминами свои преступления и преступления своих союзников", - подчеркнул Небензя.

Дипломат особо отметил: ВСУ используют тактику террористов. Повторно обстреливают одно и то же место, когда туда приезжают медики, спасатели и журналисты. Но западные кураторы Киева предпочитают этого всего не замечать. А гуманизм проявляют исключительно по отношению к марионеточному режиму Зеленского.

Правда, США уже израсходовали 96% выделенных на спонсорство средств. Осталось около миллиарда долларов. Одобрять выделение еще 60 миллиардов подконтрольная республиканцам Палата представителей категорически отказалась. В кадр попал тот самый неловкий момент, когда журналисты задают неудобные вопросы о провале контрнаступления, а официальный представитель Белого дома уподобляется жующему галстук Михаилу Саакашвили, только вместо галстука в данном случае - ручка.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии пытается убедить сенатский комитет по иностранным делам: сейчас не время бросать Киев. Ведь воевать с Россией руками украинцев - не только очень дешево, но в перспективе еще и прибыльно. То, что цена этой выгоды - жизни и благополучие других, Вашингтон никогда не смущало. Ради того, чтобы угробить экономику Германии, с легкостью подорвали "Северные потоки".

Российский постпред на последнем заседании Совбеза напомнил: через год после теракта виновные так и не названы. А теперь Госдеп открыто признается в намерении задушить и проект "Арктик СПГ-2" по строительству крупнотонажного завода по добыче и производству сжиженного природного газа. И не факт, что американцы ограничатся просто введением санкций против мешающего им российского бизнеса.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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