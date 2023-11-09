США могут попытаться расширить палестино-израильский конфликт

Чтобы спровоцировать в регионе новые войны

Лечь под грузовик ради Палестины готовы жители Мельбурна. Демонстранты блокируют дорогу у порта из-за израильского судна. Другой корабль пришвартовался у берегов Египта - пропалестинские активисты на круизном лайнере призывают к прекращению огня.

Флаги, крики и перфомансы сейчас почти везде. В Дании во время матча между "Копенгагеном" и "Манчестер Юнайтед" на поле выбежал мужчина с полотнищем, на котором была надпись "Остановите убийство детей в Газе".

Спасители Газы умудряются пробраться даже на заседание в Конгрессе. Измазанные красной краской ладони тут и там попадают в кадр во время выступления спикеров. У охраны, работающей в Конгрессе и Белом доме, теперь прибавилось работы. Но надо же что-то с этим делать? Собак решили спустить на своего же коллегу. Рашида Тлаиб, единственную в Конгрессе палестинку, прилюдно осудили, собрав целое заседание. Женщину обвинили в участии в мятеже и в призывах к разрушению Израиля. А все из-за видеоролика.

Свои третьи теледебаты республиканские кандидаты в президенты США, как под копирку, начинают с поддержки Израиля. В соревновании в красноречии обычно побеждает дружба. Но все снова испортил Трамп - пугает Третьей мировой, к которой приведет некомпетентное руководство Соединенных Штатов. Ему вторит и один из сотрудников Белого дома при администрации Рональда Рейгана. Он рассказал, что Вашингтон собирается расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны.

О том, какое конкретно вооружение отправляет Вашингтон Тель-Авив, умалчивают. В случае с Украиной отчеты были еженедельными и подробными. А тут тишина. В Израиле тем временем на следующей неделе собираются пересмотреть бюджет на ближайшие 2 месяца, который будет включать примерно 13 миллиардов на гражданскую помощь.

"Никаких финансовых проблем. Государство Израиль экономически достаточно сильное, чтобы противостоять и вести войну. Сильный тыл дает нам сильный фронт в войне", - заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

Как говорят некоторые эксперты, это прежде всего сигнал Байдену, что Израиль не Украина, ждать, когда Вашингтон соизволит оказать помощь, не будут.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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