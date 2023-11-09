ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка африканского светского искусства

11:58
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Больше десяти стран представили свои экспонаты

Необычные художественные произведения можно увидеть на выставке африканского светского искусства, которая открылась в Москве. Экспозиция находится в "Галерее на Чистых прудах".

Зрителям представлены скульптуры из слоновой кости, рельефные панно и картины, написанные в уникальных стилях.

Больше десяти стран, в том числе Конго, Нигерия и Мали, представили свои экспонаты. В них описаны сюжеты из мира африканского континента, сцены быта племен и отношений между людьми. Многие из произведений созданы во второй половине 20 века, когда в Африке происходил расцвет искусства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
Выставка "Африка. Любовь с первого взгляда"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.