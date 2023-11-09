В Москве открылась выставка африканского светского искусства

Больше десяти стран представили свои экспонаты

Необычные художественные произведения можно увидеть на выставке африканского светского искусства, которая открылась в Москве. Экспозиция находится в "Галерее на Чистых прудах".

Зрителям представлены скульптуры из слоновой кости, рельефные панно и картины, написанные в уникальных стилях.

Больше десяти стран, в том числе Конго, Нигерия и Мали, представили свои экспонаты. В них описаны сюжеты из мира африканского континента, сцены быта племен и отношений между людьми. Многие из произведений созданы во второй половине 20 века, когда в Африке происходил расцвет искусства.

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