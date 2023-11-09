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В крымском сафари-парке "Тайган" произошло пополнение в львином прайде

11:56
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Трое котят появились в семействе хищников, которых вывезли из зоны СВО

Искусственная пещера сейчас - временные ясли. Доступ ограничен. Проведать новорожденных львица покорно разрешает только вожаку Самсону. Остальные, сунув нос, получают взбучку. Для знакомства еще слишком рано. Потомство не окрепло. Огромные звери могут ненароком и придавить. Поэтому мать никого и не подпускает. Да и сама старается не совершать лишних телодвижений.

"Здесь три малыша у этой львицы, она сама их кормит, сотрудники зоопарка только могут осмотреть. Сейчас детеныши тоже около матери. Два спереди, один сзади - около хвоста играется. Им буквально пара недель, но они очень быстро растут. Набирают на крымском солнце здоровье", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

На улице - около 20 градусов. Почти Африка. Туристов уже не так много. Царственным особам более чем комфортно. Они нежатся на солнце и набирают массу на случай холодов.

Львов привезли из Мариуполя весной. Там они жили в раздельных вольерах, а здесь территория большая, получилось создать их собственный прайд. Семейство чувствует себя в полной безопасности, достаточно вольготно и постоянно прирастает новым потомством.

Это уже третья пара, которая обзавелась пополнением среди львов, вывезенных из зоны СВО. После эвакуации у больших кошек уже через несколько недель пропала тревожность, они перестали забиваться в углы и начали реагировать на посетителей. А вожак даже успел прогуляться в общей саванне.

"Самсон, лев-производитель, замечательный, он выходил в саванну и даже мерялся силой с вожаком. Он нормально прижился в саванне, но потом его все-таки отсоединили, сделали отдельный прайд, потому что больно уж красивый лев", - отметила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Самсон, вполне возможно, дальний потомок вымерших берберийских львов, которые когда-то обитали в Африке. Именно этот подвид взял за основу шведский ботаник Карл Линней для своей классификации животных. Огромные самцы с густой гривой и подпушью на груди и животе - эталон красоты среди царей зверей. А их редкое потомство - украшение любого зоопарка. 

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
Сафари-парке "Тайган"
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