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США израсходовали 96% всех средств для поддержки Украины

10:33
  • четверг
  • 09 ноября 2023

У Пентагона закончились деньги

Администрация президента США израсходовала большую часть средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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"Из общих средств, выделенных Киеву с начала военных действий, мы израсходовали около 96 процентов", - заявил Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста касательно дальнейшей поддержки Украины, американский чиновник подчеркнул, что на данный момент Пентагон не располагает достаточным количеством средств для оказания военной помощи ВСУ. По его словам, оставшиеся у оборонного ведомства деньги будут потрачены исключительно на нужды армии США.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал возглавляемую США коалицию западных стран признать провал контрнаступления ВСУ и отказаться от оказания широкомасштабной поддержки Украины.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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