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МВД Абхазии прокомментировало информацию о проникновении диверсантов

09:59
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Все подступы к Сухуму закрыли

Информация о проникновении группы диверсантов на территорию Абхазии не подтвердилась.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили радио Sputnik в министерстве внутренних дел республики.

Накануне министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут рассказал, что на территорию Абхазии проникла группа диверсантов, состоящая из семи человек. Вооруженных мужчин заметили охотники в Гулрыпшском районе. Диверсанты имели в своем распоряжении автоматы М-4 и квадрокоптер.

По словам министра, все подступы к Сухуму были закрыты. Силовики приступили к поискам диверсантов. Спустя время информацию о проникновении в Абхазию диверсионной группы опровергли.

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