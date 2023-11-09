МВД Абхазии прокомментировало информацию о проникновении диверсантов

Все подступы к Сухуму закрыли
Информация о проникновении группы диверсантов на территорию Абхазии не подтвердилась.
Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили радио Sputnik в министерстве внутренних дел республики.
Накануне министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут рассказал, что на территорию Абхазии проникла группа диверсантов, состоящая из семи человек. Вооруженных мужчин заметили охотники в Гулрыпшском районе. Диверсанты имели в своем распоряжении автоматы М-4 и квадрокоптер.
По словам министра, все подступы к Сухуму были закрыты. Силовики приступили к поискам диверсантов. Спустя время информацию о проникновении в Абхазию диверсионной группы опровергли.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"