Президент Украины решил, что сейчас неподходящее время для выборов

Украину ожидает еще больший политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы. Такое мнение высказал эксперт в области геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель.

Как написал эксперт в статье для портала infoBRICS, Зеленский использует конфликт в своей стране ради укрепления собственной власти и контроля, однако на Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение.

Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления Вашингтона и Брюсселя сохранить иллюзию Украины как демократического государства.

7 ноября в очередном обращении к нации Зеленский прокомментировал тему выборов, которых украинцы ждут в 2024 году. По мнению политика, "государству нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне", а для проведения выборов президента в стране сейчас неподходящее время.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что проведение президентских выборов в условиях непрекращающихся боевых действий может привести к катастрофическим последствиям – вплоть до развала Украины.

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