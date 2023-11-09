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Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области

10:39
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Украина продолжает попытки ударить по российской территории

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал глава региона Роман Старовойт.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, атака была совершена в Судже. Никто не пострадал, но при разрыве двух боеприпасов повреждения получили производственные бочки и подземное хранилище продукции.

Для обезвреживания третьего боеприпаса на место происшествия вызывали саперов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что киевский режим пытается компенсировать провал контрнаступления ВСУ регулярными ударами по объектам критической инфраструктуры России. В частности, одна из недавних атак украинских БПЛА на Курскую атомную электростанцию едва не привела к техногенной катастрофе общепланетарного масштаба.

7 ноября в российском Министерстве обороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников и перехватили восемь таких аппаратов над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

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