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Трамп предупредил о рисках Третьей мировой войны из-за политики США

11:00
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Байден приблизил человечество к глобальному конфликту

Недальновидная политика действующего президента США Джо Байдена приблизила человечество к Третьей мировой войне. Об этом в ходе брифинга заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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"Никогда не мог представить и подумать об этом, но мы близки к Третьей мировой войне", - заявил Трамп, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Комментируя текущую внешнеполитическую стратегию страны, кандидат на пост президента США от Республиканской партии подчеркнул, что принимаемые Джо Байденом решения привели лишь к возникновению новых очагов напряженности – в том числе на территории Ближнего Востока. По его словам, некомпетентность американских политиков – главная причина глобальной дестабилизации.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что участие США в обострении палестино-израильского конфликта рано или поздно приведет к тяжелейшим последствиям – как минимум к возникновению Третьей мировой войны.    

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