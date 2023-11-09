Токаев принял Путина в резиденции "Акорда"

Лидеры двух стран проведут переговоры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 9 ноября, встретил своего российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда". Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Принимая Путина, Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками. Два государства имеют огромные перспективы сотрудничества в различных сферах и областях.

Среди таких направления совместной работы президент Казахстана назвал энергетику. Он отметил, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии.

Также Токаев указал на перспективы развития сотрудничества России и Казахстана в сельском хозяйстве, сообщает ТАСС.

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