Диетолог рассказала о пользе хурмы для сердца

В ней содержится большое количество витаминов и минералов

Хурма полезна для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Фрукт содержит в себе большое количество витаминов (В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, К) и минералов, сообщила агентству "Москва" врач-диетолог Майра Рау.

"Мы можем говорить о ее благотворном влиянии на нервную и сердечно-сосудистую системы", – сказала специалист.

Кроме того, для поддержания нервной и сердечно-сосудистой систем важно правильно питаться, высыпаться, не нервничать и избавиться от вредных привычек.

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