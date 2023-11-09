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Диетолог рассказала о пользе хурмы для сердца

11:46
  • четверг
  • 09 ноября 2023

В ней содержится большое количество витаминов и минералов

Хурма полезна для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Фрукт содержит в себе большое количество витаминов (В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, К) и минералов, сообщила агентству "Москва" врач-диетолог Майра Рау.

"Мы можем говорить о ее благотворном влиянии на нервную и сердечно-сосудистую системы", – сказала специалист.

Кроме того, для поддержания нервной и сердечно-сосудистой систем важно правильно питаться, высыпаться, не нервничать и избавиться от вредных привычек.   

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