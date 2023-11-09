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В ХАМАС призвали ввести нефтяное эмбарго против Израиля

11:44
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Дефицит энергоносителей приведет к капитуляции ЦАХАЛ

Исламские страны должны предпринимать конкретные шаги для урегулирования ближневосточного кризиса – вплоть до введения нефтяного эмбарго против Израиля. Об этом в интервью изданию Yeni Şafak заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.   

ХАМАС заявил о готовности к компромиссу с Израилем по заложникам
Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе

"Страны исламского мира могут предпринять больше шагов для прекращения огня", - заявил один из руководителей движения, чьи слова приводит РИА Новости.  

Представитель ХАМАС назвал "общим делом" защиту мирных жителей Газы и призвал лидеров исламских стран отказаться от экспорта нефти в Израиль. По его словам, приостановка поставок "черного золота" приведет к отказу командования ЦАХАЛ от проведения наземной спецоперации на территории палестинского анклава.  

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разговоры о полном прекращении огня между сторонами палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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