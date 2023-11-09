В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро

Работы на БКЛ велись ударными темпами

В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метрополитена при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ).

Достижение внесено в "Книгу рекордов России" в категории "Самые протяженные двухпутные тоннели метро", сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Было проложено 11 568 метров двухпутных тоннелей на восьми двухпутных отрезках БКЛ.

Руководству инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" вручили официальный диплом, подтверждающий факт занесения достижения в "Книгу рекордов России". Реализация проекта потребовала огромного труда и широких компетенций. Одним из сложнейших этапов создания Большого кольца стала тоннелепроходка в условиях плотной застройки, пересекая действующие линии метро, водные объекты, автомобильные и железнодорожные магистрали.

"Достижения и результат работы создателей БКЛ уже получили серьезное признание на общероссийском уровне и удостоены наград ряда престижных конкурсов", – отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Работы на БКЛ велись ударными темпами. Между станциями "Терехово" и "Кунцевская" была достигнута рекордная скорость проходки – 500 погонных метров в месяц.

Ранее в Москве был зафиксирован мировой рекорд по самому большому числу тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на одном проекте.

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