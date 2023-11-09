Вьетнам отметил большое значение отношений с Россией

В страну приехал глава МЧС России

Вьетнам придает большое значение отношениям с Россией и выступает за их дальнейшее развитие. Об этом заявил в четверг, 9 ноября, министр общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Лам на встрече с главой МЧС России Александром Куренковым.

По словам То Лама, Вьетнам желает вместе с Российской Федерацией продолжать развивать традиционные дружеские отношения, делая их еще более эффективными, практичными, устойчивыми и доверительными.

Министр подчеркнул, что между двумя государствами налажено сотрудничество по линии министерств чрезвычайных ситуаций — стороны регулярно обмениваются практическим опытом, сообщает ТАСС.

В октябре вьетнамский президент Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отмечал, что Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике. Он пригласил Путина приехать с официальным визитом во Вьетнам и выразил убежденность в том, что такая поездка "станет радостью для вьетнамского народа".

В мае во Вьетнам приезжал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он провел серию переговоров с политическим руководством страны, включая генсека ЦК Коммунистической партии Китая Нгуен Фу Чонга.

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