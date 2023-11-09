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ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по криптовалюте

12:03
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Об этом рассказала Эльвира Набиуллина

Банк России и Министерство финансов пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Она признала, что "у нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте", однако, в конечном счете, удалось достичь компромисса — "здесь не должно быть вопросов с нашей стороны".

Набиуллина подчеркнула, что Банк России поддерживает использование криптовалюты и майнига в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам, сообщает РИА Новости.

Свою позицию относительно легализации в России криптовалюты высказали и в Министерстве промышленности и торговли. Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что "все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться".

Законопроект о майнинге криптовалют, вводящий это понятие в российское правовое поле, был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. В нем речь идет о том, что требования к деятельности осуществляющих майнинг цифровой валюты физических и юридических лиц будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком.

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