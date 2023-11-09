Кейт Миддлтон примерила шлем и бронежилет

И прокатилась на БРДМ

Жена британского наследного принца Кейт Миддлтон посетила гвардейский полк в графстве Норфолк.

41-летняя принцесса Уэльская посетила казармы Робертсона в деревне Суонтон-Морли, примерила камуфляжную форму и прокатилась на семитонном бронетранспортёре, пишет Daily Mail. По словам офицеров, она смотрелась за рулем БРДМ очень органично.

"Это действительно здорово! Он очень отзывчивый при его размерах", - поделилась впечатлениями Кейт.

Кроме того, Миддлтон наблюдала за военными учениями королевского драгунского гвардейского полка. Это первый визит принцессы с тех пор, как в августе 2023 года король Карл назначил ее главнокомандующим полка.

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