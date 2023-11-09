Артур Смольянинов* оставил матери невыплаченный кредит

Суд уже выписал приказ об изъятии имущества актера

Уехавший в Латвию актер Артур Смольянинов* оставил матери непогашенный кредит на сумму свыше 90 тысяч рублей, передает Mash со ссылкой на анонимный источник.

По данным издания, актер отказался выплачивать кредит сразу после отъезда из России – теперь приставы могут прийти к его матери для списания долгов. При этом суд уже постановил выписать приказ об изъятии имущества звезды "9 роты" в пользу денежно-кредитной организации.

Если этого не будет хватать для погашения задолженности – приставы, вероятно, обратятся к родственникам артиста, которые, согласно договору, являются поручителями, подчеркнули в издании.

В январе 2023 года Минюст России включил Артура Смольянинова* в реестр иностранных агентов. Режиссер и актриса Светлана Дружинина выразила недоумение действиями киноактера, напомнив, что "он прекрасно здесь работал и снимался".

Между тем председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело после того, как в интервью одному из западных изданий Смольянинов* сделал ряд заявлений, направленных против проведения военной спецоперации на территории Украины.

* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов.

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