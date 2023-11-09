Сын Трампа оценил приоритетность Украины во внешней стратегии США

Киев не входит даже в десятку главных приоритетов

Американцы не считают поддержку Украины приоритетным направлением внешнеполитической стратегии США. Об этом в ходе брифинга заявил сын бывшего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший.

По его словам, финансовая и военная поддержка Украины в противостоянии с Россией не входит даже в десятку главных приоритетов США.

"Никто из присутствующих на мероприятии граждан не считает помощь Киеву важнейшим направлением Вашингтона", - заявил сын Трампа, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал сотрудников администрации Джо Байдена "некомпетентными людьми" и подчеркнул, что действия Вашингтона в отношении Украины и Израиля рано или поздно приведут к началу Третьей мировой войны.

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