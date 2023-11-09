Путин: Россия и Казахстан нарастили расчеты в торговле в нацвалютах

Страны отходят от использования западных валют

Москва и Астана продолжают развивать сотрудничество в экономике и торговле. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки в Казахстан.

Политик отметил, что за январь — август 2023 года встречная торговля прибавила еще 7%, а в 2022 году товарооборот с Казахстаном увеличился более чем на 10%.

При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях, цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что уже более 90% трансграничных расчетов между Москвой и Пекином осуществляется в национальных валютах – в рублях и юанях. Несмотря на глобальную напряженность, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает активно развиваться.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко отмечала, что Москва и Улан-Батор также уже отошли от расчетов в валютах недружественных стран. С начала 2023 года товарооборот между Россией и Монголией в национальных валютах вырос двукратно.

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