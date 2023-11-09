Взрывное устройство найдено рядом с трубопроводом "Транснефти"

Работа трубопровода не нарушена

В четверг, 8 ноября, в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода "Ярославль — Приморск — 2" был обнаружен предмет, впоследствии оказавшийся самодельным взрывным устройством. Об этом рассказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Он уточнил, что находку сделали сотрудники патрульной группы управления безопасности "Транснефти".

Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили взрывное устройство на месте, ведется следствие. Нефтепродуктопровод работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.

Ранее произошел инцидент с трубопроводом Balticconnector в Балтийском море. Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России считают тревожными сообщения о возможном повреждении газопровода, связывающего Финляндию и Эстонию, поскольку уже были прецеденты с атаками на "Северные потоки".

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что украинские морские дроны пытались атаковать военные корабли, которые патрулировали вдоль маршрутов газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Это могло привести к повреждениям и самих трубопроводов.

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