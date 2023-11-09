Собянин: Московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Он позволяет из высокочастотных сигналов создавать низкочастотные

Компания из Москвы разработала преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи, сообщил Сергей Собянин. Он позволяет из высокочастотных сигналов создавать низкочастотные.

По словам мэра, такие преобразователи уже используют в российском сегменте МКС. При этом раньше их закупали за рубежом.

Еще один московский производитель создал уникальные светодиодные модули для медиафасадов с очень четким изображением. Отечественные модули оказались вдвое дешевле, при этом они не уступают по качеству.

Собянин добавил, что для разработки новых продуктов московские промышленники получают поддержку от города.

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