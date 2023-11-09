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Россиянка чудом выжила после того, как над ней пронеслись 29 вагонов

12:44
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Женщина уснула на путях накануне своего 50-летия

В Алтайском крае грузовой поезд проехал над спящей на путях женщиной.

Инцидент произошел между станциями Арбузовка и Дальний Западно-Сибирской железной дороги. Женщина возвращалась домой с работы в позднее время. Поскольку поездов уже не было, она решила пойти по путям, употребляя в пути спиртное. Спустя время женщина утомилась, присела отдохнуть и заснула. Машинист заметил человека на путях и применил экстренное торможение.

"Женщина действительно уснула на путях. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Уже известно, что поезд состоял из 46 вагонов, над ней успело пронестись 29", - рассказали РИА Новости в пресс-службе алтайского линейного управления МВД.

Россиянка компактно улеглась между рельсами и крепко спала, поэтому не пострадала. По факту происшествия проводится проверка.

Как уточнил собеседник агентства, на следующий день после инцидента женщине исполнилось 50 лет.

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