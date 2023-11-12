Синичкин день: история, традиции, полезные факты

Этот экологический праздник отмечают в России 12 ноября

Праздник с трогательным названием Синичкин день официально появился в нашей стране не так давно. В 2006 году Симбирское отделение Союза охраны птиц России предложило учредить экологический праздник, напоминающий о необходимости помогать зимующим рядом с нами птицам.

Выбор даты неслучаен. 12 ноября – день памяти православных священномучеников Зиновия и Зиновии, или, как говорили наши предки, день Зиновия Синичника. Его считали покровителем лесных птиц, а также охотников и рыболовов.

Древние славяне верили, что синица находится под особым покровительством высших сил, а потому наблюдали за поведением этих птиц и делали выводы. Считалось, что если синицы сбиваются в стайки и держатся поближе к домам, зима будет морозная. Если свист этих пернатых казался особенно звонким и переливчатым, наши предки ждали солнечной и ясной зимы. Обилие синиц у кормушек, согласно примете, предвещает сильные снегопады и метели.

Неудивительно, что такое отношение и внимание к синицам еще в древности вылилось в традицию мастерить для них кормушки. Был в этом и прагматизм: весной пернатые помогут уберечь посевы и будущий урожай от насекомых-вредителей. Поэтому говорили: "Покорми птиц зимой – они послужат тебе весной".

В наши дни ежегодно в Синичкин день проводятся мероприятия, пропагандирующие зимнюю подкормку птиц. В рамках мастер-классов можно научиться делать кормушки, на лекциях специалисты делятся увлекательными фактами о птицах, а во время флеш-мобов можно обменяться полезным опытом. Россиянам рассказывают, как не навредить пернатым, предлагая им трапезу.

Например, важно понимать, что птиц зимой нужно именно подкармливать, а не кормить. Если в кормушках будут постоянно находиться, к примеру, семечки, пернатые прекратят добывать другую пищу. Их рацион станет однообразным, здоровье птиц неминуемо пострадает.

Если вы решите угостить синиц и других лесных птиц, предложите им семена подсолнечника. Важное условие — они не должны быть жареными и солеными. Можно предложить пернатым и другие семена, сушеные ягоды рябины или боярышника, орехи, зерна пшеницы и других злаковых.

Полезным угощением для птиц зимой являются кусочки несоленого сала — прекрасный источник энергии в зимние морозы. Можно предложить пернатым и твердый сыр, богатый белком и жирами, однако увлекаться им не нужно из-за содержащейся в продукте соли.

В кормушку не должны попадать жареные и соленые продукты. Нельзя угощать птиц недоеденным пирожком или делиться с ними чипсами. Навредит пернатым даже обычный свежий хлеб, особенно ржаной — он вызывает брожение в желудочно-кишечном тракте.

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