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Армения опровергла отказ от участия в саммите ОДКБ

13:03
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Окончательное решение еще не принято

Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято. Об этом заявил в четверг, 9 ноября, заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.
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Дипломат подчеркнул, что "теоретически возможно как участие, так и неучастие".

Костанян пообещал, что как только Ереван окончательно определится по данному вопросу, общественность будет надлежащим образом проинформирована, сообщает РИА Новости.

Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ, заявив, что союзники в конфликте вокруг Нагорного Карабаха якобы не только не помогли, но и "призывали к смене власти". В Москве подобные заявления назвали неприемлемыми, подчеркнув, что Пашинян пытается переложить на Россию вину за собственные ошибки.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не получала каких-либо официальных сигналов по возможному выходу Армении из ОДКБ, хотя "мы видели много рассуждений на эту тему".

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Никол Пашинян на саммите ОДКБ
Никол Пашинян на саммите ОДКБ
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