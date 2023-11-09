Армения опровергла отказ от участия в саммите ОДКБ

Окончательное решение еще не принято

Решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято. Об этом заявил в четверг, 9 ноября, заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

Дипломат подчеркнул, что "теоретически возможно как участие, так и неучастие".

Костанян пообещал, что как только Ереван окончательно определится по данному вопросу, общественность будет надлежащим образом проинформирована, сообщает РИА Новости.

Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян раскритиковал ОДКБ, заявив, что союзники в конфликте вокруг Нагорного Карабаха якобы не только не помогли, но и "призывали к смене власти". В Москве подобные заявления назвали неприемлемыми, подчеркнув, что Пашинян пытается переложить на Россию вину за собственные ошибки.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не получала каких-либо официальных сигналов по возможному выходу Армении из ОДКБ, хотя "мы видели много рассуждений на эту тему".

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