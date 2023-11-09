Матвиенко предложила освободить многодетных от НДФЛ

Семьи нуждаются в дополнительных мерах поддержки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев подумать о дополнительных мерах поддержки многодетных семей.

В частности, их можно освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ), сказала она в ходе парламентских слушаний.

"Семья, которая имеет много детей – ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся", - отметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что нужно сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости – это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет.

"Кроме того, надо подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками", - цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее Минфин пообещал не менять ставки базовых налогов, включая налог на доходы физических лиц, в ближайшие три года. Вернуться к этому вопросу можно в предстоящем трехлетнем бюджетном цикле, то есть после 2026 года.

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