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МИД вновь посоветовал россиянам не ездить в Латвию

13:17
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Это связано с латвийским законопроектом о конфискации российских автомобилей

Россия на фоне латвийского законопроекта о конфискации российских автомобилей рекомендует своим гражданам не посещать эту прибалтийскую республику. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что повторяет эту рекомендацию "в связи с резко усугубившейся в Латвии обстановкой".

Комментируя обстановку "правового беспредела" в Латвии, Заахарова пообещала, что "мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем", сообщает ТАСС.

В Латвии всерьез заговорили о том, чтобы закрыть Балтийское море для России. Однако заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море НАТО, а "такие фигуры речи используют легковесные политики".

Тем временем власти Латвии закрыли два из четырех контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Речь идет о КПП "Виентули" и "Педедзе". Погранпункты в Терехово и Гребнево продолжают работать.

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