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Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

15:01
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Объект улучшит транспортную доступность сразу четырех районов столицы

Конструкции нового автомобильного моста только начали устанавливать на опоры по обеим сторонам Москвы-реки, но необычные очертания будущего сооружения уже прорисовываются. За считанные минуты автомобилисты и пешеходы из Хорошево-Мневников будут попадать в район Филевского Парка. Также разгрузится Северо-Западная хорда. Ну а больше остальных окончания строительства моста ждут жители Филевской поймы: они смогут пешком добираться до Большой кольцевой линии метро, а не ехать на автобусе до "синей" ветки, как раньше.

"Люди смогут перемещаться свободно с одного берега на другой, с двух сторон будет предусмотрена пешеходные проходы, которые будут комфортные, с лифтами", - отметил (руководитель проекта Алексей Рогачев.

Самую сложную работу успели завершить до холодов. Многочисленные опоры моста устанавливали и закрепляли прямо в русле реки, не перекрывая движения активному в этих местах судоходству.

"Здесь очень стесненные условия, кругом уже жилые комплексы. Сейчас идут работы по сооружению опор, также начали монтаж металлоконструкций. Арка будет собираться на левом берегу, потом методом надвижки надвигаться над Москва-рекой", - продолжил Рогачев.

Длина нового моста - 315 метров, в ширину - больше 50. На нем разместятся по три полосы движения в каждом направлении, пешеходные и велодорожки. Посмотреть, как ведется строительство, сегодня приехал Сергей Собянин. Вместе с другими шестью мостами, возведение которых у мэра на особом контроле, этот объект станет одним из новых символов столицы. Работы финансируются за счет адресной инвестиционной программы Москвы.

"Между Шелепихинской набережной и Филевской поймой строится мост через Москва-реку. Это один из крупнейших инженерных сооружений, которые были построенны за последние годы. Очень важный объект - для динамичного развития большого "Сити", для соединения действующих районов. В целом это улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы", - указал глава города.

"На сегодняшний день на объекте работает более 150 человек, более 20 единиц техники. В январе 2024 года мы планируем уже начать надвижку пролетно-арочного строения. Идем в графике и уверены, что до октября 2025 года проект будет реализован", - доложил Алексей Крапивин, генеральный директор компании - подрядчика.

Работы по улучшению транспортной доступности Филевской поймы - одно из звеньев масштабного проекта по созданию Национального космического центра. Помимо дорожной сети реконструируют также 15 километров набережных: Шелепихинскую, Карамышевскую, а также часть береговой линии Филевского парка.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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