На Южном речном вокзале обустроили современные зоны отдыха

Само здание было открыто после реконструкции еще в апреле

На Южном речном вокзале после масштабного благоустройства уже появились прогулочная набережная и современные зоны отдыха.

Само здание было открыто после реконструкции еще в апреле. И оставалось привести в порядок территории вокруг. Особое внимание уделили набережной. Там организовали пять причальных зон - для судов разного класса. Выделили места для парковки. И установили современные остановочные павильоны.

Кроме того, вдоль берега теперь располагаются сразу две зоны отдыха.

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