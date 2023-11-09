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На Южном речном вокзале обустроили современные зоны отдыха

15:10
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Само здание было открыто после реконструкции еще в апреле

На Южном речном вокзале после масштабного благоустройства уже появились прогулочная набережная и современные зоны отдыха.

Само здание было открыто после реконструкции еще в апреле. И оставалось привести в порядок территории вокруг. Особое внимание уделили набережной. Там организовали пять причальных зон - для судов разного класса. Выделили места для парковки. И установили современные остановочные павильоны.

Кроме того, вдоль берега теперь располагаются сразу две зоны отдыха.

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Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
Южный речной вокзал
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