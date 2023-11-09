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На МЦК в тестовом режиме обкатывают беспилотные "Ласточки"

15:16
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Курсировать они начнут в следующем году

Поезд "Ласточка" мчится по МЦК без машиниста. Точнее, тот встал с кресла, чтобы показать - автоматика сама справляется на отлично. Если нужно - человек среагирует. Но последние испытания показали - система порой даже точнее. Составы могут ехать в автоматическом режиме или по командам из центра дистанционного управления.

Слева - камеры, контролирующие высадку и посадку пассажиров. Справа - техническое состояние электропоезда. Олег Орлов, машинист с большим стажем, к новому способу управления - дистанционному - привык быстро. Говорит, отличий от работы в поезде не так много. Они скорее тактильные.

"Когда ты ему задаешь либо тягу, либо торможение, ты чувствуешь эффект торможения. А здесь, находясь в кабине, задаешь торможение, но не чувствуешь. Только визуально видишь, что поезд начинает тормозить", - уточняет он.

Уже сегодня всего лишь один машинист может дистанционно контролировать движение четырех поездов. Интеллектуальное техническое зрение доказало свою безопасность.

"Мы проводили сравнительные испытания в части обнаружения препятствий. На прямых система обнаруживает на 5-7 секунд раньше машиниста. Это достаточно большое время. У нас всего два глаза, а у автоматики порядка 8 камер. Обычные, два тепловизора. И они с разным фокусным расстоянием, фактически с биноклем", - объяснил Павел Попов, заместитель генерального директора Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.

Автоматику проверяют в самых экстремальных условиях. И там, где человека ждет стресс, машина срабатывает четко и бесстрастно.

"Роняем манекены на путь, сами прыгаем для того, чтобы собрать дата-сет правильный. Соответственно, проверяем такой опасный фактор, как падение человека между поездом и платформой при отправлении", - рассказал Сергей Кудряшов, начальник отдела внедрения и технического сопровождения НИИАС.

Автоматика не только повышает безопасность движения поездов. Искусственный интеллект дает возможность сократить интервал между поездами.

"Сегодня у нас на Московском центральном кольце в пиковые часы интервал составляет 4 минуты. С помощью автоматического режима управления электропоездом, плюс та инфраструктура, которую мы строим, это и гибридная система управления, которая передает управляющие команды по радиоканалу, интервал будет снижен до 3 минут и менее. То есть, по сути, мы выходим в режим метрополитена", - отметил Александр Долгий, генеральный директор НИИАС.

Беспилотное управление на "Ласточках" отрабатывали уже много лет. Но из-за санкций многое пришлось начинать с нуля.

"Компания Siemens в прошлом году ушла полностью с нашего рынка. И мы полностью заменили все системы, которые были интегрированы в поезд. У нас на сегодняшний момент заканчивается сертификация полностью нашего отечественного поезда, аналога "Ласточки". Более того, ряд систем мы внедряем", - указал Олег Белозеров, генеральный директор РЖД.

Пока поезда тестируют без пассажиров. Но уже в середине следующего года в планах - отработать автоматику в рабочем режиме. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Поезд МЦК
Поезд МЦК
Тестирование беспилотной "Ласточки"
Тестирование беспилотной "Ласточки"
Беспилотные "Ласточки"
Беспилотные "Ласточки"
Тестирование беспилотной "Ласточки"
Тестирование беспилотной "Ласточки"
Беспилотные "Ласточки"
Беспилотные "Ласточки"
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