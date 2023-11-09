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В Подмосковье загорелась бывшая животноводческая ферма

15:04
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Сейчас там располагается предприятие по переработке пластиковых изделий

В подмосковном Домодедове все утро тушили бывшую животноводческую ферму. На ее территории сейчас располагается предприятие по переработке пластиковых изделий.

По некоторым данным, около 5 утра в здании вспыхнули деревянные паллеты. Огонь стал быстро распространяться. И уже вскоре горело 1800 квадратных метров. В любой момент пламя могло перекинуться на хранившиеся рядом мешки с пластиковыми деталями.

Полностью ликвидировать пожар удалось только через 4 часа. Никто не пострадал.

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