В Подмосковье загорелась бывшая животноводческая ферма

Сейчас там располагается предприятие по переработке пластиковых изделий

В подмосковном Домодедове все утро тушили бывшую животноводческую ферму. На ее территории сейчас располагается предприятие по переработке пластиковых изделий.

По некоторым данным, около 5 утра в здании вспыхнули деревянные паллеты. Огонь стал быстро распространяться. И уже вскоре горело 1800 квадратных метров. В любой момент пламя могло перекинуться на хранившиеся рядом мешки с пластиковыми деталями.

Полностью ликвидировать пожар удалось только через 4 часа. Никто не пострадал.

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