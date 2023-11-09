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Гражданин США пытался незаконно вывезти из России котенка сервала

15:10
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Животное передали в один из центров передержки в Московской области

Трехмесячного котенка сервала пытался незаконно вывезти из России гражданин США, но был задержан домодедовскими таможенниками.

Экзотического хищника 37-летний владелец и не прятал. Смело вытащил его из сумки, проходя "зеленый коридор". Даже документы предъявил - полный комплект. Таможенники сличили заявленное в сертификате с тем, что видели перед собой. В бумагах, скрепленных печатями и подписями, значилась домашняя кошка совсем другой породы.

"Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки или сервал - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, занесен в международную Красную книгу. Для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение", - рассказала Марина Лашманова, сотрудник Домодедовской таможни.

К слову, такой котенок стоит минимум 300 тысяч рублей. Сейчас освобожденного невольника передали в один из центров передержки в Московской области. А в отношении американца возбуждено сразу несколько административных дел.

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Котенок сервала
Котенок сервала
Котенок сервала
Котенок сервала
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