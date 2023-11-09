Театр Пушкина подготовил первую премьеру на основной сцене после ремонта

По пьесе Алексея Житковского

"Космос" в театре Пушкина - там готовятся к первой премьере на основной сцене после ремонта. Популярную пьесу Алексея Житковского зрители увидят уже 11 ноября.

Режиссер Игорь Теплов поставил свою версию захватывающей истории о такой непредсказуемой любви. Героиня Виктории Исаковой Татьяна - учитель в провинциальном городе. Новость о приезде одноклассника - теперь известного летчика-космонавта - словно буря врывается в ее унылую жизнь. Само предчувствие чуда меняет все вокруг.

В итоге от безрадостных будней не остается и следа. Во всяком случае, в это хочется верить

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"