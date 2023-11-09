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Путин: Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия

13:40
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Наша страна гордится этим, подчеркнул президент

Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия. Такое заявление сделал в четверг, 9 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Президент России проводит переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Политики обсуждают ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе в экономике и торговле.

Путин напомнил, что Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Он подчеркнул, что в 2023 году наша страна сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 миллионов тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия, сообщает РИА Новости.

В адрес России неоднократно звучали обвинения в провоцировании голода в Африке, хотя Москва уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями. Россия, вопреки санкционному давлению Запада, по-прежнему занимает ответственную позицию и предпринимает усилия для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что дефицит зерна и продовольствия на африканском континенте никак не связаны с действиями российской стороны.

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