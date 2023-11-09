Там, в частности, пройдет экспозиция отечественных видов вина

Сегодня в Москве открылся второй Российский винодельческий форум. Участники - эксперты, инвесторы и производители.

Они обсуждают успехи отечественного рынка за последние два года. И рассматривают стратегии дальнейшего развития в условиях государственного регулирования и поддержки. Тема пленарного заседания - импортозамещение и рост конкурентоспособности российских производителей.

Отдельно пройдет экспозиция отечественных видов вина. На ней все желающие смогут продегустировать напитки, а также посетить мастер-классы ведущих виноделов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"