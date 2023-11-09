Искренние чувства или корысть? Полина Гагарина перестала скрывать нового возлюбленного

К избраннику певицы возникли вопросы

Полина Гагарина больше не скрывает отношений с танцором из своего коллектива. Со Станиславом Миковым она вместе не только на сцене.

"Я в счастье, я в невероятной благодарности. Я это говорила на сцене и я это скажу сейчас. Я благодарна богу, я благодарна людям. которые были со мной сегодня", - говорит Гагарина.

Полина Гагарина, которой в этом году исполнилось 36, мама двоих детей. Родились они в двух разных браках певицы. Отношения с бывшими мужьями складывались непросто. О своём первом супруге, актёре Петре Кислове Гагарина старается не вспоминать.

"Я считаю, что Полина выбирает супругов по статусу ниже, чем она после первого супруга, потому что слишком болезненны были отношения как раз именно с первым супругом Петром. И вот эта боль, которую она не прожила, и чувство страха всё-таки быть нереализованной, как было с ним, он же буквально не давал ей выйти, не давал ей быть такой, какая она на самом деле", - говорит Дана Марковская, светский журналист.

Её второй брак со стороны мог показаться идеальным. Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков поженились в 2014-м. У пары родилась дочь Мия. А потом случился громкий развод. Исхаков обвинил уже бывшую жену в том, что она препятствует его общению с Мией и даже подавал в суд, чтобы разделить время встреч с детьми.

"Второй муж - это фотограф, от которого она родила вторую дочку. Он усыновил первого ребёнка Андрея. Жили они неплохо, но потом пошёл разлад. Почему? Потому что Полина зарабатывала больше него в сто с лишним раз. Говорят, что именно в этом их разлад, в финансовой нестабильности мужа", - говорит психолог Юлия Карандина.

В этом году день рождения своей общей дочери Полина и Дмитрий Исхаков праздновали вместе. Эта фотография наделала много шума. Заговорили даже о их воссоединении. Но оказалось, что это всего лишь слухи.

"Обстоятельства их установили. Мне кажется, просто это не имеет смысла общаться по какому-то поводу. То есть нет смысла... Как это правильно сформулировать? В общем, общаемся мы исключительно по поводу дочери. По другим темам не общаемся", - говорит Дмитрий Исхаков.

После развода Гагариной приписывали множество романов. В таблоидах среди ухажёров певицы фигурировали продюсер Владимир Чиняев и экс-хоккеист Андрей Мухачёв, оба оказавшиеся женатыми. Но всё это было на уровне слухов. А вот с танцором Миковым певица впервые вышла в свет после своего развода.

"Четыре года - это огромный срок. За четыре года много всего произошло не только в нашей музыкальной жизни, но и вообще в жизни всех абсолютно. Жизнь поменялась. И единственное, что имеет сейчас настоящее значение, оно всегда имело, но сейчас, мне кажется, особенно - это любовь", - говорит Гагарина.

Станиславу Микову 35 лет. Он родом из Йошкар-Олы. Ещё весной в соцсетях он называл своей супругой танцовщицу Оксану, которая выступала в коллективе Гагариной, однако официально они не были женаты. Теперь же Станислав ни на шаг не отходит от певицы.

"Я считаю, что с этим танцором отношения будут недолго. И дело не в Полине, а в танцоре. Очень видно, что он имеет какие-то корыстные планы на Полину. Я думаю, что он рассматривает её, как и многие другие, как трамплин для своей собственной реализации и поднятия своего личного бренда. Он смотрит: "Ага, вот Исхаков стал звездой. Сейчас я тоже", - рассуждает председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова.

При этом сама Гагарина выглядит по-настоящему счастливой. Её явно не волнует разница в статусах со Станиславом.

"Ну и что? Ну и что? Завела и завела. Главное, что они искренне любят друг друга. И главное, что у них всё хорошо и по-настоящему", - возражает чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

На то она и личная жизнь. Можно смело не обращать никакого внимания на мнение окружающих, тем более один факт очевиден - в танцевальном коллективе Гагариной есть место не только для карьерного роста.

По материалам программы "Хватит слухов"

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