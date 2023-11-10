"Принцесса Ленкома": почему Александру Захарову больше не приглашают в родной театр

Ей приписывают сложный характер

Костюм в стиле Шанель, нитка жемчуга и дрожащий голос. Александра Захарова едва сдерживала слёзы на выставке, посвящённой её отцу. Осенью знаменитому режиссёру могло бы исполниться 90 лет.

"Он самый главный человек в моей жизни. Его нет четыре года. 28 сентября 2019 года его не стало. Для меня обрушился мир. Мне было сложно говорить.

Только сейчас я вот как-то разговорилась", - говорит Александра Захарова.

В залах театрального музея имени Бахрушина рисунки Марка Захарова, его сценарии, костюмы из самых кассовых фильмов. На открытии высокие гости. Но почему из родного Ленкома пришла только дочь?

"Всю жизнь отдал театру. Полвека он строил театр, который сейчас, конечно, там стагнация. Конечно, театр другой, очень грустный. И неизвестно, что с ним будет дальше", - возмущается Захарова.

Когда-то её называли принцессой Ленкома, ведь на актёрский кастинги она ходила редко. У ног Захаровой были лучшие роли в театре. Ведущие актёры страны искали расположения Александры Марковны. Но всё это было только после того, как она прошла суровую школу отца.

"Принцесса Ленкома - это естественно какой-то просто слоган. Я могу сказать, что он жёстко относился к Александре Марковне, потому что десять лет она была в массовках. Вы представляете, какое надо иметь терпение и, вообще, верить и любить то, что ты делаешь, потому что ведь в массовке человек засыхает", - рассказывает режиссер Андрей Житинкин.

Сейчас Александра Захарова редкий гость в любимом театре. Бывшая прима занята в единственном спектакле.

"Мне разрешают в театре играть только раз в полгода спектакли "Вишнёвый сад". По негласному распоряжению, так мне сказали, так до меня донесли эту информацию", - рассказывает Захарова.

Холодный приём в Ленкоме ей стали оказывать, как только началась судебная тяжба. Захарова попыталась получить права на главные хиты театра. По её словам, "Поминальную молитву", "Королевские игры" и "Женитьбу Фигаро" придумал и поставил Марк Захаров, а она его единственная наследница, значит, ей и получать доход. Но суд отклонил все иски актрисы. А таблоиды начали за ней настоящую охоту.

"Смотрите, здесь написано, что она находится на учёте в наркологическом диспансере частном. Я говорю - что? Мы покопались - заказная статья. И врач получил деньги, и журналистка получила деньги, чтобы испачкать её, чтобы дочка Марка Анатольевича была наркоманкой и на учёте в наркологическом диспансере, который публикует её... Там всё тайно. Опубликует. Дальше пишут, что Александра Марковна совершенно больная, её не любит никто в театре. Враньё!" – защищает ее заслуженная артистка Людмила Поргина.

Друзья в театре у Александры Марковны конечно, есть. Правда, после смерти отца их осталось немного. Роман с кино у актрисы завершился почти десять лет назад. Ярко начав с "Формулы любви", и запомнившись как "Тонкая штучка" с криминальным талантом, Захарова резко перестала сниматься.

"Я стал спрашивать режиссёров: "А что, почему с Захаровой?" "Тяжело работать. Капризная, с закидонами. Начинает строить режиссёров на съёмочной площадке". И это сразу, стоит один раз, два, а уже тем более три, так себя повести актёру, он сразу попадает в серые списки. А из серых списков прямая дорога в чёрные списки", - рассказывает кинокритик Александр Шпагин.

Александра Захарова живёт недалеко от театра. Она часто прогуливается мимо родного Ленкома, которому отдала почти 40 лет.

"Театр - это искусство, которое очень молодит, которое заставляет держать себя. И наверное, есть такая ещё инфантильность в артистах прекрасная, что очень способствует моложавости", - говорит сама Захарова.

Недавно ей исполнился 61 год. Для театральной актрисы, которая следит за собой, это не возраст. Главное - не увлекаться косметологией.

Марк Захаров когда-то сказал своей дочери: "Будь стойкой и не унывай". А ещё режиссёр, как и все театральные, верил в приметы. Но здесь у них с дочерью большие расхождения во взглядах.

"Я не верю в приметы. Если бежит кошка, а я еду на спектакль, всё равно ехать надо", - говорит Захарова.

Актриса верит, всё дурное осталось в прошлом. Есть только светлая память о её отце.

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