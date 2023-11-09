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Захарова заявила о недопустимости затягивания процесса эвакуации россиян из Газы

13:55
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Москва призывает к скорейшему прекращению огня

Заявления посла Израиля о сроках согласования списка на эвакуацию российских граждан из Газы шокировали Москву. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат назвала подобные высказывания недопустимыми и подчеркнула, что Москва продолжает прикладывать усилия для эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

"С нашей стороны готово все для эвакуации россиян, обратившихся к нам за помощью", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.   

Комментируя текущую ситуацию на территории Ближнего Востока, представитель внешнеполитического ведомства призвала участников конфликта к прекращению огня. По ее словам, западные страны должны инициировать перезапуск дипломатического урегулирования кризисной ситуации в рамках международных организаций.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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