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"Жириновского"- камикадзе отправили в зону СВО

14:11
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Это подмога на херсонском направлении

ЛДПР передала 10 дронов-камикадзе "Жириновский" в зону проведения специальной военной операции.

Предполагается, что беспилотники будут использовать на херсонском направлении, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий.

Дроны изготовлены волонтерами "Рокот-центра 33" по заказу ЛДПР. "Жириновский" может летать в дождь и снег на расстояние до 12 километров и перевозить до трех килограммов груза.

То, что мы сейчас видим, <…> - очень востребованный беспилотник на передовой", - подчеркнул Слуцкий (цитата по ТАСС).

Ранее нейросеть "Жириновский" предрекла победу Владимира Путина на выборах в 2024 году. По мнению ИИ, у действующего президента попросту нет конкурентов.

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