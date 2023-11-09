"Жириновского"- камикадзе отправили в зону СВО

Это подмога на херсонском направлении

ЛДПР передала 10 дронов-камикадзе "Жириновский" в зону проведения специальной военной операции.

Предполагается, что беспилотники будут использовать на херсонском направлении, сообщил председатель либерал-демократов Леонид Слуцкий.

Дроны изготовлены волонтерами "Рокот-центра 33" по заказу ЛДПР. "Жириновский" может летать в дождь и снег на расстояние до 12 километров и перевозить до трех килограммов груза.

То, что мы сейчас видим, <…> - очень востребованный беспилотник на передовой", - подчеркнул Слуцкий (цитата по ТАСС).

Ранее нейросеть "Жириновский" предрекла победу Владимира Путина на выборах в 2024 году. По мнению ИИ, у действующего президента попросту нет конкурентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"