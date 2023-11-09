Минтруд пожаловался на сложную ситуацию с рождаемостью

Российские власти принимают меры для ее исправления

Ситуация с рождаемостью в России остается сложной. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что основная задача его ведомства — создать все условия для того, чтобы в российских семьях как можно чаще рождались вторые, третьи и последующие дети.

Однако в настоящее время российские семьи реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается, цитирует Котякова ТАСС.

В августе глава государства Владимир Путин проводил заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, во время которого премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что в приоритете властей находится демографическая ситуация.

Федеральная служба государственной статистики отмечала, что в первом полугодии 2023 года рождаемость в России снизилась на 3%. Всего за первые шесть месяцев 2023 года в России родились 616150 младенцев.

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