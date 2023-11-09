США не дали визы части делегации России на саммите АТЭС

Об этом рассказали в российском МИД

Соединенные Штаты выдали визы не всем российским политикам и дипломатам, которые должны представлять Москву на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что до саммита остается менее недели, однако до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы, сообщает ТАСС.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин недоволен решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС. По словам дипломата, американские власти "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России".

Визовые препятствия чинят россиянам и во Франции. Делегация России не получила визы для поездки в Париж, на открывшуюся 7 ноября 42-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО. Тем самым Франция сорвала участие российских представителей в мероприятии.

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