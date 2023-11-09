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США не дали визы части делегации России на саммите АТЭС

16:00
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Об этом рассказали в российском МИД

Соединенные Штаты  выдали визы не всем российским политикам и дипломатам, которые должны представлять Москву на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что до саммита остается менее недели, однако до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы, сообщает ТАСС.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин недоволен решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС. По словам дипломата, американские власти "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России".

Визовые препятствия чинят россиянам и во Франции. Делегация России не получила визы для поездки в Париж, на открывшуюся 7 ноября 42-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО. Тем самым Франция сорвала участие российских представителей в мероприятии.

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