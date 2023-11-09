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Песков заявил о непобедимости России на поле боя

14:47
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Страны Запада должны это понять

Стратегические партнеры Украины – США и ЕС – ни при каких условиях не смогут одержать победу над ВС России. Об этом в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Пентагона назвал условие победы России в украинском конфликте
Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

"Всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках летнего этапа контрнаступления Украины потери ВСУ составили порядка 90 тысяч солдат. Глава государства уточнил, что только на Запорожском направлении российским военнослужащим удалось уничтожить свыше 2,5 тысяч танков и других бронемашин.

Между тем член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.  

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