Жертвами ракетного удара ВСУ по Скадовску стали пять человек

Киев атаковал Херсонскую область

Пятеро жителей Скадовска Херсонской области погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций

В ведомстве отметили, что еще десять человек с ранениями были доставлены в лечебное учреждение.

Что касается материального ущерба, в результате удара обрушилось двухэтажное здание, сообщает ТАСС.

Ранее корреспондентов "Известий", пострадавших во время обстрела Донецка украинскими войсками 31 октября, доставили в Москву. Алексей Полторанин был ранен в грудь и живот. Евгений Быковский получил осколочное ранение груди. У Александра Мартемьянова диагностировали проникающие ранения бедер.

Совбез ООН неделей спустя провел экстренное заседание по ситуации в Донбассе. Оно было созвано по запросу России после того, как 7 ноября украинские войска вновь подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Донецк.

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