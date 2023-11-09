Путин рассказал об исторических переменах в структуре экономики России

Страна приобретает новые компетенции

В нынешней структуре российской экономики на долю перерабатывающих отраслей приходится уже 43%. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что структура экономики нашей страны претерпевает качественные изменения, каких еще не было за всю историю современной России.

Происходящие в мире геополитические сдвиги заставляют Россию приобретать новые компетенции в сфере экономического развития, и нашей стране это удается, цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин отмечал, что Россия за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия и гордится этим. В 2023 году наша страна сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 миллионов тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.

Комментируя западные санкции, Путин напомнил поговорку: " Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик заявил, что Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

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