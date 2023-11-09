Российские военные пресекли действия диверсантов в ДНР

Противник потерял до 130 человек
Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении.
Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказали в Минобороны России. Противник действовал в районе населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики (ДНР).
В ходе операции пресечена деятельность двух ДРГ 128-й бригады территориальной обороны, уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица "МСТА-Б", а также боевая машина РСЗО "Град".
Ранее ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Потери противника за сутки составили до 145 боевиков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"