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Российские военные пресекли действия диверсантов в ДНР

14:54
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Противник потерял до 130 человек

Вооруженные силы (ВС) России пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на южнодонецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказали в Минобороны России. Противник действовал в районе населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ходе операции пресечена деятельность двух ДРГ 128-й бригады территориальной обороны, уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица "МСТА-Б", а также боевая машина РСЗО "Град".

Ранее ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Потери противника за сутки составили до 145 боевиков.

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