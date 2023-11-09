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В ХАМАС прокомментировали атаку на Израиль 7 октября

15:26
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Ситуация вышла из-под контроля

Изначально бойцам ХАМАС был отдан приказ не атаковать мирных граждан Израиля, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель палестинского движения Усама Хамдан.  

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По его словам, перед началом штурма приграничных территорий Израиля командующий военного крыла ХАМАС приказал бойцам не атаковать женщин, детей и стариков.

"Но возник пробел в безопасности вокруг Газы, и ситуация вышла из-под контроля", - заключил Хамдан. 

Ранее член политического бюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук призвал лидеров исламских стран предпринять конкретные шаги для прекращения огня – вплоть до введения нефтяного эмбарго против Израиля.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разговоры о полном прекращении огня между сторонами палестино-израильского конфликта возможны лишь после освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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