Москва и Астана договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере

Россия и Казахстан будут сообща противодействовать терроризму и экстремизму

Москва и Астана будут совместно противодействовать терроризму, экстремизму и распространению оружия массового поражения. Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, говорится в совместном заявлении президентов двух стран -Владимира Путина и Касым- Жомарта Токаева.

Соглашение было достигнуто на переговорах президентов в Астане. В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что сотрудничество двух стран направлено на обеспечение региональной и континентальной безопасности.

Россия и Казахстан намерены углублять связи по линии советов безопасности. Также будет развиваться сотрудничество оборонных, правоохранительных органов и специальных служб - для противодействия терроризму, незаконному обороту оружия и наркотиков, распространению оружия массового поражения.

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