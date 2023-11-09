Россия и Казахстан подписали документы на $100 млн

Главы государств провели переговоры

Расширять взаимодействие России и Казахстана в торговле, промышленности, космической и оборонной сферах, культуре и других областях договорились сегодня на переговорах в Астане президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Главы государств провели беседу в узком составе, а затем - с участием членов делегаций. Лидеры подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года, а также по видеосвязи приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В аэропорту Астаны Владимира Путина лично приветствует президент Казахстана. Это уже четвертая встреча глав государств за последние месяцы. Пользуясь случаям, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание гостей на редкое природное явление – яркий полумесяц на фоне звездного неба. Хороший знак – отметил казахстанский лидер. А также напомнил: в эти дни в республике проходит 19-й Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Главная тема которого – сельское хозяйство. Прежде, чем перейти к обсуждению насущных вопросов, президенты двух стран обратились к участникам пленарного заседания и подвели краткие итоги взаимного сотрудничество последних лет.

"При прямом участии регионов наш взаимный товарооборот с Казахстаном в 2022 году увеличился более чем на 10%. Вот, Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что там 27 млрд. По нашей статистике 28,2 млрд долларов. За январь-август встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях", - отметил Путин.

Президент отдельно отметил и рост взаимных капиталовложений. Общий объем российских инвестиций в казахстанскую экономику уже превысил 17 миллиардов долларов. А стоимость совместных проектов оценивают в 36 миллиардов. Многие из них в области сельского хозяйства. Россия – вообще главный импортёр целого ряда продовольственных товаров. В Казахстан везут кисломолочные продукты, сахар, мясо птицы и, конечно, зерно. В этом году, отметил президент, наша страна собрала рекордное количество пшеницы. Серьезный потенциал для развития агропрома есть и в казахстанской республике. На долю двух государств приходится почти 10% всех пахотных земель в мире.

"В прошлом году товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Россией увеличился почти на четверть, составив 3,6 млрд долларов. Очевидно, что это далеко не предел. Наши страны имеют огромные возможности для расширения торговли и расширения кооперации для агропромышленного комплекса. Достаточно отметить, что Казахстан и Россия - одни из крупнейших производителей сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна", - сообщил Токаев.

Во многом благодаря производству российских удобрений. Владимир Путин напомнил: на территории Казахстана действует крупнейшее в Европе предприятие по выпуску фосфоросодержащих веществ. Еще одно строится. Кроме того, Россия обеспечивают АПК Казахстана качественной и современной сельскохозяйственной техникой. Особое внимание на встрече уделили и вопросам логистики. Через Казахстан проходят крупнейшие транспортные коридоры. А потому важно как можно скорее снять остающиеся инфраструктурные ограничения, построить новые элеваторы, модернизировать каспийские порты, проложить сотни километров железных дорог.

"Хотел бы подчеркнуть большое значение, которое имеет успешное развитие международной транспортных логистических коридоров "Север-Юг" - от России и даже от наших партнеров в России и Белоруссии до побережья Индийского океана", - сказал Путин.

Разговор зашел и о подготовке кадров. На аграрных специальностях в России сегодня учится 61 тысяча студентов из Казахстана. Причём, половина – на бюджетных местах, которых в следующем году станет еще больше. Ведь молодые специалисты – это инвестиции в будущее – отметил президент. Культурный обмен всегда играл не последнюю роль в установлении добрососедских отношений. Так, на следующей неделе в Казахстане пройдут дни русского языка. А в ближайшее время по предложению Астаны будет создана международная организация по русскому языку. Ее участниками станут в том числе страны СНГ. Где в следующем году Россия примет председательство. А Казахстан, в свою очередь, возглавит ОДКБ.

Владимир Путин напомнил: в следующем году Форум межрегионального сотрудничества пройдет уже в России, в Уфе. Ну а продолжилось общение в более узком составе. Делегации обсудили международную и региональную повестки. По итогам встречи стороны подписали целый ряд важных документов и контрактов на сумму более 100 миллионов долларов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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