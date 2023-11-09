Россия не станет отказываться от "Арктик СПГ - 2" и других проектов из-за санкций

Об этом заявили в МИД России

Москва не станет отказываться от "Арктик СПГ - 2" и других подобных проектов на фоне санкций Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, наша страна намерена нарастить выпуск СПГ до 100 миллионов тонн в год, а планируемый объем инвестиций в отрасль превышает 6 триллионов рублей. При этом Захарова подчеркнула, что реализации газовых и инфраструктурных проектов мешают даже не санкции, а террористические действия. Ну а США уже даже не маскируют дипломатическими выражениями своё стремление нанести ущерб России.

"Убить, покорить, покончить, задушить" - Джеффри Пайетт, говоря накануне в Сенате про Россию, использовал хлёсткие выражения. В должности помощника госсекретаря США по вопросам энергетики дипломат недавно - всего-то два месяца. Нужно запомниться, выделиться как-то из толпы.

"США являются крупнейшим в мире производителем СПГ. Европа ожидает, что Штаты обеспечат её энергобезопасность. ЕС является крупнейшим рынком для американского СПГ. 70% экспорта нашего сжиженного газа помогли Европе в прошлом году совершить побег от своей зависимости от России", - заявил Пайетт.

А убить, собственно, Штаты нацелены крупный российский проект - "Арктик СПГ - 2". В его составе на Гыданском полуострове строится завод: для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Предусмотрены три технологические линии общей мощностью почти 20 млн тонн СПГ в год. Первую из них должны запустить уже в декабре-январе. Отсюда такая спешка с новым пакетом антироссийских санкций, где около 100 объектов. Подключили даже американский Минфин.

В пресс-релизе Минфина тоже много ярких слов - "бессовестная война", "военная машина России", "отвратительные действия". Американский избиратель должен поверить: российскую энергетику нужно убить, чтобы спасти мирных граждан Украины. На самом же деле, суть новых санкций в том, чтобы Москва от экспорта газа получала как можно меньше доходов, а Вашингтон - как можно больше. И не важно, что американский СПГ в два-три раза дороже российского. Европу заставят проглотить эту горькую пилюлю.

"Они будут давить на покупателей сжиженного газа, на контрагентов, которые могут участвовать в проекте, на поставки элементов, оборудования или частей технических", - отметил Олег Сухарев, профессор, экономист, ведущий специалист РАН.

Стоит напомнить, что автор нового пакета санкций три года служил послом на Украине. В декабре 2013 года на Майдане Незалежности вместе с Викторией Нуланд раздавал булочки и чай. Недавно дипломата по старой памяти назначили ещё и координатором по поддержке Украины в сфере энергетики. Свой хлеб теперь он, надо сказать, отрабатывает честно.

"Капитализм делит рынки разными методами: подлостью, гадостью, низостью, взрывами, терактами, там, где можно по-воровски набедокурить и уйти, свалить вину на другого. Подставить другого", - говорит Олег Сухарев.

Сегодня, выступая в ООН, постпред России при организации напомнил: никто так и не нашёл виновного во взрывах российских газопроводов.

Впрочем, строительство "Арктик СПГ - 2" санкции не остановят. Заявления из США и введение новых пакетов санкций не помешают напрямую поставкам СПГ на рынки дружественных России стран. Проект реализуется при участии компаний из Франции, Китая и Японии. И они от введения санкций потеряют большие деньги в любом случае. Что на этот счёт скажут своим партнёрам в Вашингтоне, пока неясно.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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