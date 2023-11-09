Последние данные о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

Конфликт не утихает

Представитель минобороны Израиля сообщил о том, что ВМС страны в рамках поддержки сухопутных войск нанесли удары по пусковым установкам ХАМАС в Газе, ликвидирован командир ракетного подразделения. В свою очередь, в военном крыле палестинского движения заявили, что обстреляли военную базу "Раим", а также город Ашдод. Тем временем сегодня появились новые детали чудовищной атаки 7 октября - по разным данным, вместе с ХАМАС находились фотокорреспонденты западных агентств, то есть они были в курсе того, что вот-вот произойдет.

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Александра Панина, "ТВ Центр"

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